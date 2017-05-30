Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.8939 RUR   0.0301 GBR   2.1809 TRY   0.4756

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.66 Brent   51.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 28° Завтра 18° 24° 2 Июн 18° 26° 3 Июн 18° 26°

СНГ 30.05.2017 20:35

Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) поддержала ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Голландские парламентарии проголосовали за ратификацию этого документа на заседании 30 мая.

"Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Спасибо нидерландским парламентариям за мудрое и дальновидное решение, которое пойдет на пользу обоим государствам и укрепит Европу", - сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 23 февраля.

Для завершения процесса ратификации Соглашение должно быть еще ратифицировано правительством Нидерландов.

Нидерланды остаются единственной из 28 стран Евросоюза, не ратифицировавшей окончательно Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной. До этого документ не может вступить в силу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС, АССОЦИАЦИЯ


Похожие новости


Порошенко ожидает от Нидерландов прогресса в вопросе ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС Сбивший лайнер Malaysia Airlines в Донбассе "Бук" доставили из РФ - доклад Нидерланды осенью опубликуют результаты расследования катастрофы "Боинга" в Донбассе Глава МИД Украины обсуждал в Нидерландах формирование международной коалиции в поддержку целостности страны Украины ждет согласия Нидерландов взять на себя расследование авиакатастрофы Boeing Правительство и королевский дом Нидерландов грозят бойкотом Евро-2012, если ситуация с Тимошенко не изменится

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]