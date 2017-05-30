Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) поддержала ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Голландские парламентарии проголосовали за ратификацию этого документа на заседании 30 мая.

"Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Спасибо нидерландским парламентариям за мудрое и дальновидное решение, которое пойдет на пользу обоим государствам и укрепит Европу", - сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 23 февраля.

Для завершения процесса ратификации Соглашение должно быть еще ратифицировано правительством Нидерландов.

Нидерланды остаются единственной из 28 стран Евросоюза, не ратифицировавшей окончательно Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной. До этого документ не может вступить в силу.