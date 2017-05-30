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30.05.2017 16:44

Все больше корпоративных клиентов банка ВТБ (Азербайджан) подключаются к услуге интернет-банкинга VTB Online

Интерес корпоративных клиентов банка ВТБ (Азербайджан) к услуге интернет-банкинг VTB Online растет. Так, с начала запуска интернет-банкинга 44% корпоративных клиентов подключились к дистанционному обслуживанию.

Подключение к интернет-банкингу VTB Online осуществляется бесплатно. Самые популярные услуги, которыми пользуются юридические лица, – конвертация, денежные переводы внутри страны и за рубеж, в частности в Россию, а также перечисление заработной платы.

С помощью интернет-банкинга возможно осуществлять разнообразные операции: оплату различных услуг посредством банковских счетов, многократную последовательную авторизацию платежей и массовые переводы платежей для зарплатных проектов, а также заказ карты и другие банковские операции.

Также банк ВТБ (Азербайджан) предоставляет услугу мобильного банкинга. Таким образом, пользователи интернет-банкинга могут свободно пользоваться мобильным банкингом VTB Mobile, загрузив на свои мобильные устройства соответствующее приложение. Мобильный банкинг VTB Mobile доступен на мобильных устройствах, поддерживающих платформы IOS и Android.

Для справки:

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]