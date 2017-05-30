Азербайджанская страховая компания "AtaSigorta" расширяет филиальную сеть в регионах, отмечается в сообщении компании.

"На минувшей неделе начали функционировать три новых региональных филиала – в Ширване, Гейчае и Шеки", - отмечается в сообщении.

В целом, сеть обслуживания AtaSigorta в настоящее время включает более 40 филиалов, представительств и офисов.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана, оказывает услуги по 28 видам страхования. Уставный капитал компании составляет 12,4 млн манатов.

А.Азизов