Азербайджанская страховая компания "AtaSigorta" расширяет филиальную сеть в регионах, отмечается в сообщении компании.
"На минувшей неделе начали функционировать три новых региональных филиала – в Ширване, Гейчае и Шеки", - отмечается в сообщении.
В целом, сеть обслуживания AtaSigorta в настоящее время включает более 40 филиалов, представительств и офисов.
AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана, оказывает услуги по 28 видам страхования. Уставный капитал компании составляет 12,4 млн манатов.
А.Азизов
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