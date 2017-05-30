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Дальнее зарубежье 30.05.2017 20:16

В Шотландии надеются провести референдум о независимости на завершающем этапе Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен хотела бы провести референдум о независимости на завершающем этапе процесса выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает во вторник британская газета "Гардиан".

В программе Шотландской национальной партии, которую представила во вторник Н.Стерджен, говорится: "В конце процесса Brexit, когда окончательные условия соглашения будут известны, у Шотландии должен быть выбор о будущем".

При этом первый министр Шотландии отметила, что, если это будет возможно, она хотела бы проведения референдума после того, как будут определены условия Brexit, но до того момента, как будет подписано окончательное соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Между тем результаты последних опросов свидетельствуют, что жители Шотландии не хотят проведения второго референдума до выхода Британии из ЕС. Кроме того, число шотландцев, которые выступает за независимость, снизилось до 45%.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился подобный референдум, тогда сторонники независимости проиграли.

В конце марта этого года парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума. Однако правительство Великобритании тогда заявило, что не намерено вести переговоры о возможности проведения повторного референдума.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]