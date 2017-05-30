Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.8939 RUR   0.0301 GBR   2.1809 TRY   0.4756

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 19° 28° 1 Июн 18° 24° 2 Июн 18° 26°

Дальнее зарубежье 30.05.2017 16:57

Лидеры Японии и Южной Кореи согласились, что сейчас не время для диалога с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились продолжать оказывать давление на Пхеньян и пришли к выводу, что диалог с КНДР в настоящее время не имеет смысла, сообщило агентство "Киодо" во вторник.

К таким вводам они пришли в ходе состоявшейся телефонной беседы, которая длилась примерно 20 минут.

Мун Чжэ Ин и С.Абэ согласились, что проблема Северной Кореи носит "недопустимый" характер, и подтвердили, что в качестве ответа на действия Пхеньяна, они усилят сотрудничество с Вашингтоном, отмечается в сообщении "Киодо".

Оба лидера также согласились с необходимостью введения дополнительных санкций против КНДР. Президент Южной Кореи подчеркнул, что "сейчас не время для диалога" с режимом Ким Чен Ына.

Власти КНДР подтвердили ранее, что в понедельник с территории страны был осуществлен запуск баллистической ракеты.

Согласно ЦТАК, ракета была запущена в восточном направлении в сторону Японского моря и успешно поразила намеченную цель.

Это было уже третье за последние дни испытание баллистических ракет. По данным южнокорейских военных, одноступенчатая ракета пролетела около 450 километров и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ЮЖКОРЕЯ, КНДР, КОНТАКТЫ


Похожие новости


США будут тесно сотрудничать с азиатскими союзниками по обеспечению безопасности - Пентагон Более 20 объектов из Японии вошли в список наследия ЮНЕСКО Японский премьер выразил готовность налаживать отношения между Токио и Сеулом Парламентская делегация во главе с Нарышкиным посетит Южную Корею и Японию Япония и Южная Корея впервые за пять с лишним лет провели встречу на высоком уровне по безопасности Главы МИД Южной Кореи, КНР и Японии встретятся в субботу в Сеуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]