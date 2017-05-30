Лидеры Японии и Южной Кореи согласились, что сейчас не время для диалога с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились продолжать оказывать давление на Пхеньян и пришли к выводу, что диалог с КНДР в настоящее время не имеет смысла, сообщило агентство "Киодо" во вторник.

К таким вводам они пришли в ходе состоявшейся телефонной беседы, которая длилась примерно 20 минут.

Мун Чжэ Ин и С.Абэ согласились, что проблема Северной Кореи носит "недопустимый" характер, и подтвердили, что в качестве ответа на действия Пхеньяна, они усилят сотрудничество с Вашингтоном, отмечается в сообщении "Киодо".

Оба лидера также согласились с необходимостью введения дополнительных санкций против КНДР. Президент Южной Кореи подчеркнул, что "сейчас не время для диалога" с режимом Ким Чен Ына.

Власти КНДР подтвердили ранее, что в понедельник с территории страны был осуществлен запуск баллистической ракеты.

Согласно ЦТАК, ракета была запущена в восточном направлении в сторону Японского моря и успешно поразила намеченную цель.

Это было уже третье за последние дни испытание баллистических ракет. По данным южнокорейских военных, одноступенчатая ракета пролетела около 450 километров и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.