Глава Минюста Украины подает в суд на Саакашвили

Министр юстиции Украины Павел Петренко намерен подать иск о защите чести и достоинства против лидера политической силы "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

"Мной принято решение подать иск по тем всем заявлениям, которые делал данный гражданин относительно защиты чести и достоинства", - сообщил П.Петренко на брифинге во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что никто не имеет права манипулировать, врать, нецензурно выражаться и скатываться к популизму.

"В этом кабинете (министра юстиции - ИФ) присутствовали несколько народных депутатов и непосредственно М.Саакашвили. Я очень просто ему пояснил, что необходимо подать пакет документов для того, чтобы они получили регистрацию своей партии... Мне очень жаль, что этот политический деятель... сегодня опустился до уровня базарного, уличного человека, который ругался, пытался спровоцировать драку, вел себя неподобающим образом", - сказал глава Минюста.

П.Петренко убежден, что в государственном органе не место для подобного рода поведения. "Нельзя использовать методы давления и требовать, чтобы совершили незаконные действия", - добавил министр.

Глава Минюста отметил, что М.Саакашвили "желанием попиариться уничтожил свою репутацию".

Министр рассказал, что во вторник у здания министерства проводилась акция, участники которой заявляли о том, что якобы Минюст отказывает в регистрации изменения названия партии "Рух новых сил" и якобы Минюст незаконным способом зарегистрировал другую партию "Блок Михеила Саакашвили". В этом контексте П.Петренко заявил, что люди, собравшиеся на акцию, "были введены в заблуждение".

По его словам, Минюст зарегистрировал "Рух новых сил" около полугода назад.

"Что касается утверждения, что Министерство юстиции каким-то образом незаконно зарегистрировало "Блок Михеила Саакашвили", расскажу предысторию: действительно более года назад группа граждан Украины подала пакет документов в Министерство юстиции Украины, и среди этих граждан был однофамилец Саакашвили. И они подали документы относительно регистрации "Блока Саакашвили". Министерство юстиции Украины отказало в регистрации данной партии", - рассказал министр.

По словам П.Петренко, эти граждане обратились в суд, и более года у них длился судебный процесс об обязательстве Министерства юстиции зарегистрировать эту партию, вплоть до рассмотрения в Высшем административном суде. При этом министр юстиции подчеркнул, что сам М.Саакашвили знал об этом судебном процессе, но "за год не изъявил желание даже вступить в дело".

"И сегодня это используется как якобы доказательство того, что Министерство юстиции Украины совершило какие-то незаконные действия", - отметил он.

Ранее во вторник сообщалось, что партия "Рух новых сил" проводит внеочередной съезд у здания Министерства юстиции Украины, в котором участвуют около 500-700 человек.

Участники съезда требуют зарегистрировать партию бывшего главы Одесской областной государственной администрации М.Саакашвили. Перед началом внеочередного съезда произошла небольшая толкотня, когда представители правоохранительных органов не разрешали участникам съезда выгрузить из машины привезенные ими автомобильные шины.