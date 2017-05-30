Инвестиции в предприятия Азербайджана, приватизированные посредством инвестконкурсов, превысили 1,1 млрд манатов

Объем инвестиций в предприятия, приватизированные в Азербайджане посредством инвестиционных конкурсов до сих пор, превысил 1,1 млрд млн манатов, сообщил председатель Госкомитета по имущественным вопросам (ГКИВ) Керем Гасанов.

«Инвестиции в экономику Азербайджана от приватизации госпредприятий посредством инвестиционных конкурсов, превысили 1,1 млрд манатов», - сказал К.Гасанов во вторник, выступая в ходе конференции «Экономические реформы: полученные результаты и рекомендации».

Он также отметил, что в целом в приватизированных госпредприятиях в было открыто 320 тыс. новых рабочих мест.

Организаторами конференции выступают Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) и Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Н.Аббасова