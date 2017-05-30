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Бизнес и законодательство 30.05.2017 17:04

Инвестиции в предприятия Азербайджана, приватизированные посредством инвестконкурсов, превысили 1,1 млрд манатов

Объем инвестиций в предприятия, приватизированные в Азербайджане посредством инвестиционных конкурсов до сих пор, превысил 1,1 млрд млн манатов, сообщил председатель Госкомитета по имущественным вопросам (ГКИВ) Керем Гасанов.

«Инвестиции в экономику Азербайджана от приватизации госпредприятий посредством инвестиционных конкурсов, превысили 1,1 млрд манатов», - сказал К.Гасанов во вторник, выступая в ходе конференции «Экономические реформы: полученные результаты и рекомендации».

Он также отметил, что в целом в приватизированных госпредприятиях в было открыто 320 тыс. новых рабочих мест.

Организаторами конференции выступают Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) и Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]