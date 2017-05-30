Минналогов Азербайджана разработает механизм налоговых льгот для субъектов МСП в зависимости от фонда оплаты труда и числа сотрудников

Министерство налогов Азербайджана в последующие годы планирует продолжить проведение мероприятий, направленных на совершенствование налогового законодательства, заявил первый заместитель министра Сахир Мамедханов.

"В последующие годы мы планируем продолжить проведение мероприятий для формирования благоприятной налоговой среды", - сказал С.Мамедханов во вторник, выступая в ходе конференции «Экономические реформы: полученные результаты и рекомендации".

По его словам, в частности, налоговое ведомство намерено разработать механизм применения налоговых льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в зависимости от числа сотрудников и фонда оплаты труда. "Цель – легализация заработных плат и стимулирование роста занятости", - отметил он.

С.Мамедханов добавил, что Минналогов также планирует продолжить работу над совершенствованием базы для расчета НДС. "Кроме этого, мы будем проводить мониторинг налоговых льгот с целью обеспечения эффективности их применения, совершенствовать законодательство в этом направлении", - отметил он.

Организаторами конференции выступают Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) и Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

А.Азизов