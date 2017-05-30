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Социум 30.05.2017 17:12

Президент Алиев принял участие в открытии автодорог на «Советской»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия новой дорожно-транспортной инфраструктуры на территории «Советская» Ясамальского района, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев участие на открытии продолжения улиц М.А.Алиева и Физули.

Как сообщалось ранее, на пяти улицах «Советской» будут осуществлены капитальные строительные работы общей протяженностью в 6 км. Улицы минимальной шириной 4 метра будут расширены до 19 метров.

Кроме того, старые инженерные коммуникации на дорогах будут заменены новыми и установлены современные системы освещения.

В целом, первый этап работ охватит площадь в 26 га. Под строительство дорог подпадает 3 га, на остальной территории будут проделаны работы по озеленению и благоустройству.

Компенсации получили 4 тыс. владельцев жилых и нежилых участков на «Советской».

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГА, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]