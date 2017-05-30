В Азербайджане для семей вынужденных переселенцев строятся около 10 жилых домов – первый вице-президент

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева заявила, что в настоящее время в республике строятся около 10 жилых домов для семей вынужденных переселенцев.

«Сегодня в поселке Масазыр Абшеронского района строятся три, в поселке Раманы Сабунчинского района один, в городе Сумгайыт пять зданий для семей вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных домах в Баку и Сумгайыте», - сказала М.Алиева во вторник на церемонии закладки фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

По ее словам, данное жилье строится в рамках процесса переселения 4 тыс. семей вынужденных переселенцев, проживающих в обветшалых, аварийных домах в Баку и Сумгайыте.

«Также выделены земельные участки под строительство пяти жилых зданий для вынужденных переселенцев», - отметила первый вице-президент.

М.Алиева подчеркнула, что в аварийных зданиях на территории Баку и Сумгайыта проживают тысячи семей вынужденных переселенцев, и государство занимается решением этого вопроса.

Первый вице-президент добавила, что жилой комплекс в Гарадагском районе будет введен в строй в апреле 2018 года.

Р.Бабаев