ЦБ Азербайджана подготовил программу реформ в монетарной сфере и представит ее в Совет по финансовой стабильности

Центральный банк Азербайджан (ЦБА) подготовил программу реформ в монетарной сфере на среднесрочную перспективу и в ближайшее время представит документ в Совет по финансовой стабильности, сказал на конференции «Экономические реформы: полученные результаты и рекомендации» во вторник председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.
«ЦБА с привлечением МВФ и других международных экспертов подготовил широкую программу реформ и в ближайшие дни представит ее в Совет по финансовой стабильности, так как эти реформы требуют очень серьезной макроэкономической координации», - сказал Э.Рустамов.
По его словам, одним из главных вопросов повестки этих реформ является "прямое таргетирование инфляции", переход на систему непосредственного управления инфляцией.
«Кроме того, главной составляющей программы является создание активного межбанковского денежного рынка. ЦБА для этого сделает все от него зависящее. Ключевая проблема здесь – вопрос доверия. Ее основу составляет механизм гарантирования. Для ее решения планируется расширить рынок государственных ценных бумаг, рынок нот ЦБА. С другой стороны, по рекомендации международных организаций, ЦБА планирует выдавать гарантии участникам рынка. Наша цель – активный межбанковский рынок в больших объемах на единой технической и экономической платформе», - сказал Э.Рустамов.
Организаторами конференции выступают Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) и Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
А.Ахундов
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