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Карабахский конфликт 30.05.2017 18:08

Азербайджан намерен восстановить разрушенные города и инфраструктуру на оккупированных территориях после их возвращения – первый вице-президент

Азербайджан намерен восстановить разрушенные города и инфраструктуру на оккупированных Арменией азербайджанских территориях после их возвращения, заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

«Я уверена в скором справедливом разрешении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и возвращении наших соотечественников на свои земли", - сказала М.Алиева во вторник на церемонии закладки фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

По ее словам, азербайджанское государство создаст необходимую инфраструктуру и восстановит разрушенные города на оккупированных территориях после их возвращения.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ИНФРАСТРУКТУРА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]