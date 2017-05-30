Азербайджан намерен восстановить разрушенные города и инфраструктуру на оккупированных территориях после их возвращения – первый вице-президент

Азербайджан намерен восстановить разрушенные города и инфраструктуру на оккупированных Арменией азербайджанских территориях после их возвращения, заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

«Я уверена в скором справедливом разрешении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и возвращении наших соотечественников на свои земли", - сказала М.Алиева во вторник на церемонии закладки фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

По ее словам, азербайджанское государство создаст необходимую инфраструктуру и восстановит разрушенные города на оккупированных территориях после их возвращения.

Р.Бабаев