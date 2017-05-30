Жертвами урагана, прошедшего накануне в Московском регионе, стали 15 человек, пострадали порядка 200 - СКР

15 человек погибли в результате прошедшего накануне в Московском регионе урагана, из них 10 - в Москве и 5 - в Подмосковье, уточнила официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"По уточненным на данный момент сведениям, от стихии погибло 15 человек, из них 10 - в Москве и 5 - в Московской области, пострадало около 200 человек", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что погибшие различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние.