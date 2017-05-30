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СНГ 30.05.2017 20:49

Жертвами урагана, прошедшего накануне в Московском регионе, стали 15 человек, пострадали порядка 200 - СКР

15 человек погибли в результате прошедшего накануне в Московском регионе урагана, из них 10 - в Москве и 5 - в Подмосковье, уточнила официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"По уточненным на данный момент сведениям, от стихии погибло 15 человек, из них 10 - в Москве и 5 - в Московской области, пострадало около 200 человек", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что погибшие различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние.

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Тэги: СК, СТИХИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]