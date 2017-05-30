Жертвами урагана, прошедшего накануне в Московском регионе, стали 15 человек, пострадали порядка 200 - СКР

15 человек погибли в результате прошедшего накануне в Московском регионе урагана, из них 10 - в Москве и 5 - в Подмосковье, уточнила официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
"По уточненным на данный момент сведениям, от стихии погибло 15 человек, из них 10 - в Москве и 5 - в Московской области, пострадало около 200 человек", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".
Она отметила, что погибшие различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние.
Армения выпустила по позициям азербайджанской армии 65 минометных снарядов - Минобороны
Президента Алиева ждут с официальным визитом в Хорватии
Азербайджан намерен восстановить разрушенные города и инфраструктуру на оккупированных территориях после их возвращения – первый вице-президент
Азербайджан является единственным новым источником поставок газа в Европу - Алиев
Минсельхоз Азербайджана планирует построить новое административное здание
Регулятор назвал факторы удорожания бизнес-кредитов в Азербайджане
Трамп призывает мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон - СМИ
Предупреждение о возможной приостановке чартеров на турецкие курорты отозвано по всем направлениям, включая Анталью - источник
В Азербайджане для семей вынужденных переселенцев строятся около 10 жилых домов – первый вице-президент
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Все больше корпоративных клиентов банка ВТБ (Азербайджан) подключаются к услуге интернет-банкинга VTB Online
Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности
В РИКЦ в Баку чествовали азербайджанских спортсменов, возвратившихся из Казани
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»