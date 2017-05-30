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СНГ 30.05.2017 18:45

Президент Молдавии просит Москву не принимать эмоциональных решений после высылки российских дипломатов

Президент Молдавии Игорь Додон призвал руководство России "не поддаваться на провокации молдавских властей" в связи высылкой из страны пятерых российских дипломатов.

"В течение последующих дней, будучи в Санкт-Петербурге, у меня запланированы встречи с руководством России на разных уровнях. С первым лицом, надеюсь, тоже будет встреча. Мы все это обсудим. Но давайте не принимать решения на горячую голову не поддаваться на эти провокации. Если - не дай Бог - Россия примет эмоциональное решение против молдавского экспорта или против мигрантов, оно ударит по простым людям, по гражданам Молдавии, а не против Демократической партии и ее руководства. Эти временщики уйдут, их время заканчивается", - сказал И.Додон на брифинге во вторник.

По его мнению, правительство Молдавии "провоцирует этим шагом на ответные действия".

"Я не хочу поступать так же, как они. Я не хочу дестабилизации ситуации, я против всяких "украинских сценариев". Но, они (правящая коалиция - ИФ) должны иметь в виду, что если драка неизбежна, то придется бить первым", - заявил президент Молдавии.

Он выразил уверенность, что "всем чиновникам, причастным к принятию решения о высылке российских дипломатов, придется отвечать".

"Было бы хорошо, чтобы вслед за несколькими министрами, подал в отставку и премьер-министр. А директору Службы безопасности и министру иностранных дел придется отвечать по закону, так как их действия ведут к появлению угрозы национальной безопасности Молдавии. Они надеются, что им все сойдет с рук, так как они действуют под "крышей" Демократической партии. Но эта "крыша" уйдет, я уверен, что против них будет возбуждено уголовное дело", - сказал И.Додон.

Накануне Молдавия объявила персонами нон-грата пятерых российских дипломатов и предписала им в течение 72 часов покинуть страну. Причины и имена дипломатов официально не сообщаются.

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Тэги: ДОДОН, РОССИЯ, ПРОСЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]