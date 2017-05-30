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Дальнее зарубежье 30.05.2017 21:03

Обсуждается возможность участия фирм Индии в проектах поиска и разработки углеводородов на Арктическом шельфе РФ - Путин

Президент РФ Владимир Путин отмечает успешность кооперации России и Индии в сфере традиционной энергетики.

"Обсуждаются возможности для участия индийских фирм в реализации проекта совместного поиска и разработке углеводородов на арктическом шельфе России", - говорится в статье В.Путина "Россия и Индия: 70 лет вместе".

Статья опубликована в газете "The Times of India" и приурочена к 70-летию установления дипломатических отношений с Республикой Индия. Текст статьи размещен на сайте Кремля во вторник.

В качестве примера успешной кооперации в сфере традиционной энергетики в статье приводится приобретение консорциумом индийских компаний пакета акций российской "Ванкорнефти". Эту сделку в статье В.Путин называет "крупнейшей двусторонней сделкой в нефтяной сфере".

"Хорошие перспективы для сотрудничества открываются в сфере солнечной энергетики, модернизации действующих и строительства новых электростанций на территории Индии", - говорится в статье.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, АРКТИКА, УГЛЕВОДОРОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]