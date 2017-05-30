Обсуждается возможность участия фирм Индии в проектах поиска и разработки углеводородов на Арктическом шельфе РФ - Путин

Президент РФ Владимир Путин отмечает успешность кооперации России и Индии в сфере традиционной энергетики.

"Обсуждаются возможности для участия индийских фирм в реализации проекта совместного поиска и разработке углеводородов на арктическом шельфе России", - говорится в статье В.Путина "Россия и Индия: 70 лет вместе".

Статья опубликована в газете "The Times of India" и приурочена к 70-летию установления дипломатических отношений с Республикой Индия. Текст статьи размещен на сайте Кремля во вторник.

В качестве примера успешной кооперации в сфере традиционной энергетики в статье приводится приобретение консорциумом индийских компаний пакета акций российской "Ванкорнефти". Эту сделку в статье В.Путин называет "крупнейшей двусторонней сделкой в нефтяной сфере".

"Хорошие перспективы для сотрудничества открываются в сфере солнечной энергетики, модернизации действующих и строительства новых электростанций на территории Индии", - говорится в статье.