Путин призвал европейцев не пугать себя самих воображаемыми угрозами из России

Президент России Владимир Путин дал в минувший понедельник в Париже интервью французской газете "Фигаро", отрывки из которого появились на сайте издания до публикации полного текста.
"Единственная перспектива - это сотрудничество во всех областях, включая безопасность", - заявил президент РФ.
"В Европе взрывают. В России взрывают. В Бельгии взрывают", - сказал В.Путин, отметив, что это происходит на фоне рассуждений об угрозах от России.
По его словам, главная угроза - это терроризм.
Президент РФ призвал "не выдумывать воображаемые угрозы, исходящие из России", как, например, гибридные. "Вы пугаете сами себя, - сказал В.Путин. - Вы основываетесь на воображаемых данных".
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