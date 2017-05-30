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Дальнее зарубежье 30.05.2017 18:58

Путин призвал европейцев не пугать себя самих воображаемыми угрозами из России

Президент России Владимир Путин дал в минувший понедельник в Париже интервью французской газете "Фигаро", отрывки из которого появились на сайте издания до публикации полного текста.

"Единственная перспектива - это сотрудничество во всех областях, включая безопасность", - заявил президент РФ.

"В Европе взрывают. В России взрывают. В Бельгии взрывают", - сказал В.Путин, отметив, что это происходит на фоне рассуждений об угрозах от России.

По его словам, главная угроза - это терроризм.

Президент РФ призвал "не выдумывать воображаемые угрозы, исходящие из России", как, например, гибридные. "Вы пугаете сами себя, - сказал В.Путин. - Вы основываетесь на воображаемых данных".

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Тэги: ПУТИН, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]