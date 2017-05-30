В МИД РФ заявляют, что соглашение об ассоциации Украина-ЕС имеет антироссийскую сущность

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила ратификацию парламентом Нидерландов соглашения об ассоциации Украина-ЕС как обман голландскими политиками своих избирателей.
"Оставим на совести потерявших лицо голландских политиков их, мягко говоря, спорные методы. Вполне предсказуемо на недавних дебатах все вновь свелось к бездоказательным утверждениям о провокационных действиях Москвы, взываниям к общеевропейской солидарности перед лицом мифической "российской угрозы" и т.п.", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ на вопрос СМИ.
"Однако из всего этого следует печальный вывод: фактически, голландский народ, сказавший (на референдуме - ИФ) "нет" ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца. Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сущности Соглашения об ассоциации Украина - ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном", - подчеркивает М.Захарова.
Она отмечает, что "на протяжении последнего года в России - да и в мире - с интересом наблюдали, как сторонники так называемого европейского будущего Украины целых четырнадцать месяцев искали выход из ситуации, сложившейся после референдума в Нидерландах, на котором голландский народ четко и недвусмысленно заявил о своем неприятии идеи любой ценой привязать Украину к Евросоюзу. Причем произошло это вопреки мощнейшей пропагандистской обработке со стороны брюссельских (и не только брюссельских) стратегов, собственных руководителей и политического десанта из Киева".
"Что касается киевских властей, то ратификация злополучного соглашения даст им еще какое-то время, чтобы продолжать кормить украинцев сказками о "светлом европейском будущем", набор которых стал существенно беднее после принятого для обеспечения ратификации юридически обязывающего решения 28 стран-членов ЕС", - подчеркивает М.Захарова.
Она напомнила, что в соглашении прямо сказано о том, что ассоциация не предоставляет Украине статус страны-кандидата в Евросоюз. "Это Соглашение не допускает гарантий безопасности, иной военной помощи и новых финансовых обязательств ЕС по отношению к Киеву. В нем также отсутствуют обязательства по обеспечению свободного передвижения рабочей силы, прежде всего украинской. При этом Киев продолжит игнорировать стремительное превращение Украины из промышленно развитого государства в аграрно-сырьевой придаток ЕС. Надежда остается на мудрость украинского народа, который сможет во всем разобраться", -отмечает М.Захарова.
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