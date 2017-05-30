Предупреждение о возможной приостановке чартеров на турецкие курорты отозвано по всем направлениям, включая Анталью - источник

Российские авиационные власти отозвали предупреждение о возможном ограничении чартеров в Анталью, таким образом полностью сняв возможность введения таких ограничений по всем турецким направлениям, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из чартерных авиакомпаний во вторник.
"Нами получено подтверждение о том, что отозвана возможность введения всяких ограничений на чартеры в Турцию, включая направление Антальи, которое было оставлено ранее", - сказал собеседник агентства.
Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что российские авиационные власти отменили предупреждение о возможном ограничении чартеров на турецкие курорты, сохранив при этом такую возможность для Антальи.
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