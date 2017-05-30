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Туризм 30.05.2017 22:07

Предупреждение о возможной приостановке чартеров на турецкие курорты отозвано по всем направлениям, включая Анталью - источник

Российские авиационные власти отозвали предупреждение о возможном ограничении чартеров в Анталью, таким образом полностью сняв возможность введения таких ограничений по всем турецким направлениям, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из чартерных авиакомпаний во вторник.

"Нами получено подтверждение о том, что отозвана возможность введения всяких ограничений на чартеры в Турцию, включая направление Антальи, которое было оставлено ранее", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что российские авиационные власти отменили предупреждение о возможном ограничении чартеров на турецкие курорты, сохранив при этом такую возможность для Антальи.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЧАРТЕРЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]