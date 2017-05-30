Qantas начнет летать без посадки между Австралией и Европой с 24 марта 2018г

Крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. 24 марта 2018 года запустит первый беспосадочный перелет между Австралией и Европой.

Ежедневный рейс будет выполняться из города Перт, расположенного на западе Австралии, в лондонский аэропорт Хитроу, сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика. На нем будут использоваться специально модифицированные для более удобного перелета самолеты Boeing-787-9 Dreamliner, которые вмещают 236 пассажиров в трех классах.

Qantas начала летать между Австралией и Европой с 1947 года, называя такие рейсы "прыжок кенгуру". Маршрут соединял Сидней и Лондон с промежуточными посадками в Дарвине, Сингапуре, Калькутте, Карачи, Каире, Триполи и Риме.

"С улучшением технологий "прыжок кенгуру" постоянно обретает новые формы. Раньше перелет занимал четыре дня и включал в себя семь остановок. Теперь же мы можем связать Австралию и Великобританию в одном прыжке", - заявил главный исполнительный директор Qantas Group Алан Джойс.

Перелет длиной почти 14,5 тыс. километров займет приблизительно 17 часов в зависимости от ветра.