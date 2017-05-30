Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, по мнению Анкары, до сих пор не существует подходящих условий для поездки германских депутатов на базу турецких ВВС "Инджирлик", где, в частности, базируются военнослужащие ФРГ.
"С учетом существующих обстоятельств, для нас невозможно прямо сейчас открыть доступ к базе "Инджирлик" германским депутатам (. . .) если они предпримут в будущем положительные шаги, то мы можем передумать", - сказал М.Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.
"Мы видим, как Германия поддерживает все, что направлено против Турции", - отметил министр.
Он добавил, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль 5 июня прибудет с визитом в Турцию, и в ходе переговоров, в том числе, стороны затронут тему с визитом германских парламентариев на базу.
Турецкая газета "Хюрриет" напоминает, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности визита германских депутатов лишь при наличии подходящих условий, причем внешнеполитические ведомства Турции и ФРГ будут в дальнейшем прорабатывать вопрос с визитом. Однако при этом президент указал на то, что среди парламентариев ФРГ есть лица, поддерживающие террористов.
Ранее Анкара отклонила запрос германской стороны о предоставлении возможности группе германских депутатов посетить "Инджирлик".
В ответ канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о возможном переводе контингента Бундесвера с военной базы "Инджирлик" в соседнюю Иорданию.
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