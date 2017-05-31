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Дальнее зарубежье 31.05.2017 08:29

США начали поставки оружия курдам из Сирийских демократических сил - телеканал

Военные США начали поставлять оружие сирийским курдам из Сирийских демократических сил (СДС), сообщил телеканал Fox News.

"Военные США начали поставки оружия и оборудования курдским ополченцам, которые воюют с "Исламским государством" (запрещено в РФ) в Сирии", - говорится в сообщении.

Ранее 24 мая курдские СМИ сообщали, что курдским ополченцам в Сирии передали партию американского оружия.

СМИ отмечают, что это уже вторая поставка американских вооружений за последние два месяца.

Ранее президент США Дональд Трамп санкционировал поставку оружия сирийским курдам в преддверии операции по освобождению Ракки - главного оплота террористической группировки ИГИЛ в Сирии.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

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Тэги: США, СИРИЯ, ОРУЖИЕ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]