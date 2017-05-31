США начали поставки оружия курдам из Сирийских демократических сил - телеканал

Военные США начали поставлять оружие сирийским курдам из Сирийских демократических сил (СДС), сообщил телеканал Fox News.
"Военные США начали поставки оружия и оборудования курдским ополченцам, которые воюют с "Исламским государством" (запрещено в РФ) в Сирии", - говорится в сообщении.
Ранее 24 мая курдские СМИ сообщали, что курдским ополченцам в Сирии передали партию американского оружия.
СМИ отмечают, что это уже вторая поставка американских вооружений за последние два месяца.
Ранее президент США Дональд Трамп санкционировал поставку оружия сирийским курдам в преддверии операции по освобождению Ракки - главного оплота террористической группировки ИГИЛ в Сирии.
Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.
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