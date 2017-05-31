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СНГ 31.05.2017 08:41

Руководящий состав антитеррористических подразделений спецслужб стран СНГ соберется в Душанбе 31 мая - 2 июня

Сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств СНГ пройдет в Душанбе 31 мая - 2 июня, сообщили в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

Сбор пройдет в соответствии с Программой сотрудничества государств СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы под эгидой АТЦ СНГ.

"Участниками и гостями трехдневных мероприятий станут делегации органов безопасности, специальных служб и антитеррористических подразделений государств-участников СНГ, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, международных организаций", - отмечается в сообщении пресс-бюро АТЦ СНГ, распространенном в преддверии мероприятия.

В рамках сбора запланировано подведение итогов первого этапа совместного антитеррористического учения стран Содружества "Душанбе-Антитеррор-2017", направленного на выявление и пресечение вербовочной деятельности международных террористических организаций, проводимой ими на территории государств-участников СНГ. Будет проведен завершающий этап (силовая фаза) контртеррористической операции по освобождению заложников и нейтрализации условных террористов на критически важном объекте - республиканском телецентре, учебная войсковая операция по блокированию и уничтожению бандформирования, прорвавшегося через границу - на полигонах "Ляур" и "Харбмайдон".

Как сообщают официальные таджикские СМИ, к совместной операции привлекаются подразделения Центрального военного округа РФ, 201-й российской военной базы, авиационной группировки ВС РФ, Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности и Минобороны Республики Таджикистан.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, СНГ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]