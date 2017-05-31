Руководящий состав антитеррористических подразделений спецслужб стран СНГ соберется в Душанбе 31 мая - 2 июня

Сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств СНГ пройдет в Душанбе 31 мая - 2 июня, сообщили в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.
Сбор пройдет в соответствии с Программой сотрудничества государств СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы под эгидой АТЦ СНГ.
"Участниками и гостями трехдневных мероприятий станут делегации органов безопасности, специальных служб и антитеррористических подразделений государств-участников СНГ, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, международных организаций", - отмечается в сообщении пресс-бюро АТЦ СНГ, распространенном в преддверии мероприятия.
В рамках сбора запланировано подведение итогов первого этапа совместного антитеррористического учения стран Содружества "Душанбе-Антитеррор-2017", направленного на выявление и пресечение вербовочной деятельности международных террористических организаций, проводимой ими на территории государств-участников СНГ. Будет проведен завершающий этап (силовая фаза) контртеррористической операции по освобождению заложников и нейтрализации условных террористов на критически важном объекте - республиканском телецентре, учебная войсковая операция по блокированию и уничтожению бандформирования, прорвавшегося через границу - на полигонах "Ляур" и "Харбмайдон".
Как сообщают официальные таджикские СМИ, к совместной операции привлекаются подразделения Центрального военного округа РФ, 201-й российской военной базы, авиационной группировки ВС РФ, Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности и Минобороны Республики Таджикистан.
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