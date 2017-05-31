Bank Respublika и Rabitabank объединили сеть банкоматов, отмечается в сообщении Bank Respublika.

"Объединенная сеть двух банков превышает 90 банкоматов", - отмечается в сообщении.

В соответствии с этим, по всем зарплатным картам Bank Respublika можно обналичивать средства в банкоматах Rabitabank с нулевой комиссией. По остальным картам комиссия составит 1%.

ОАО "Rabitabank" создан в 1993 году и входит в число 20 ведущих банков республики.

Bank Respublika создан 17 февраля 1992 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. В целом, 84% акций банка принадлежит предпринимателю Натигу Гулиеву и членам его семьи.

А.Азизов