Bank Respublika и Rabitabank объединили сеть банкоматов, отмечается в сообщении Bank Respublika.
"Объединенная сеть двух банков превышает 90 банкоматов", - отмечается в сообщении.
В соответствии с этим, по всем зарплатным картам Bank Respublika можно обналичивать средства в банкоматах Rabitabank с нулевой комиссией. По остальным картам комиссия составит 1%.
ОАО "Rabitabank" создан в 1993 году и входит в число 20 ведущих банков республики.
Bank Respublika создан 17 февраля 1992 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. В целом, 84% акций банка принадлежит предпринимателю Натигу Гулиеву и членам его семьи.
А.Азизов
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