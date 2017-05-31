Два землетрясения произошло на востоке Казахстана

Два подземных толчка магнитудой 4,3 и 3,8 зарегистрировано на востоке Казахстана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Подземный толчок магнитудой 4,3 был зафиксирован в 19:43 мск во вторник, его эпицентр имел координаты 48.03 градуса северной широты и 84.88 градуса восточной долготы, он находился в 34,5 км восточнее населенного пункта Аманат, расположенного на берегу озера Зайсан.
Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 - 5,3 балла.
Эпицентр зафиксированного в 22:01 мск землетрясения магнитудой 3,8 имел координаты 49.04 градуса северной широты и 84.58 градуса восточной долготы, он находился в 117 км к северу от села Аманат. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,6 балла по шкале MSK-64.
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