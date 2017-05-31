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СНГ 31.05.2017 08:35

Два землетрясения произошло на востоке Казахстана

Два подземных толчка магнитудой 4,3 и 3,8 зарегистрировано на востоке Казахстана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Подземный толчок магнитудой 4,3 был зафиксирован в 19:43 мск во вторник, его эпицентр имел координаты 48.03 градуса северной широты и 84.88 градуса восточной долготы, он находился в 34,5 км восточнее населенного пункта Аманат, расположенного на берегу озера Зайсан.

Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 - 5,3 балла.

Эпицентр зафиксированного в 22:01 мск землетрясения магнитудой 3,8 имел координаты 49.04 градуса северной широты и 84.58 градуса восточной долготы, он находился в 117 км к северу от села Аманат. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,6 балла по шкале MSK-64.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]