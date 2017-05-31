Полиция в американском аэропорту задержала вооруженного мужчину - СМИ

Полицейские в международном аэропорту города Орландо американского штата Флорида задержали вооруженного мужчину, который был ранее блокирован в офисе проката автомобилей на первом уровне зоны "А", сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на полицию.
"Вооруженный мужчина находится в отделении полиции, пострадавших нет", - цитирует АП сообщение полиции, размещенное в твиттере.
Как сообщалось, ситуация развивалась мирно, стрельба не велась.
В то же время, место происшествия было оцеплено, пассажиры удалены. Власти аэропорта утверждают, что инцидент не повлиял на их нормальную работу.
Очевидцы, слова которых приводит агентство, свидетельствуют, что блокированный громко кричал, однако его слов никто не разобрал.
Информации о захвате заложников или же требованиях блокированного мужчины не поступало.
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