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Дальнее зарубежье 31.05.2017 08:57

Военные США успешно испытали над Тихим океаном систему перехвата межконтинентальных баллистических ракет

США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных баллистических ракет над Тихим океаном с использованием ракеты-имитатора, сообщил Пентагон.

Как следует из пресс-релиза американского военного ведомства, распространенном во вторник, имитационный запуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся на полигоне, расположенном на Маршалловых островах. Далее военным удалось отследить траекторию ракеты, в том числе с помощью радаров морского базирования, сообщает Пентагон. Впоследствии с базы ВВС США в Калифорнии Вандерберг был запущен перехватчик, которому удалось уничтожить имитатор "прямым столкновением", отмечается в документе.

"Перехват сложной, представляющей угрозу цели в виде межконтинентальной баллистической ракеты - это невероятно достижение для системы GMD (ground-based Midcourse Defense, наземная система ПРО на маршевом участке полета - ИФ) и краеугольный камень этой программы", - приводится в пресс-релизе заявление директора Агентства по противоракетной обороне США Джима Сайринга.

По его словам, "эта система жизненно важна для защиты нашей родины, и данное испытание демонстрирует, что мы обладаем боеспособными и надежными силами сдерживания против высоковероятной угрозы".

Испытание состоялось на фоне международной напряженности вокруг КНДР, которая в нарушение действующих резолюций СБ ООН провела несколько ракетных испытаний.

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Тэги: США, АРМИЯ, РАКЕТЫ, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]