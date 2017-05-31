Военные США успешно испытали над Тихим океаном систему перехвата межконтинентальных баллистических ракет

США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных баллистических ракет над Тихим океаном с использованием ракеты-имитатора, сообщил Пентагон.

Как следует из пресс-релиза американского военного ведомства, распространенном во вторник, имитационный запуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся на полигоне, расположенном на Маршалловых островах. Далее военным удалось отследить траекторию ракеты, в том числе с помощью радаров морского базирования, сообщает Пентагон. Впоследствии с базы ВВС США в Калифорнии Вандерберг был запущен перехватчик, которому удалось уничтожить имитатор "прямым столкновением", отмечается в документе.

"Перехват сложной, представляющей угрозу цели в виде межконтинентальной баллистической ракеты - это невероятно достижение для системы GMD (ground-based Midcourse Defense, наземная система ПРО на маршевом участке полета - ИФ) и краеугольный камень этой программы", - приводится в пресс-релизе заявление директора Агентства по противоракетной обороне США Джима Сайринга.

По его словам, "эта система жизненно важна для защиты нашей родины, и данное испытание демонстрирует, что мы обладаем боеспособными и надежными силами сдерживания против высоковероятной угрозы".

Испытание состоялось на фоне международной напряженности вокруг КНДР, которая в нарушение действующих резолюций СБ ООН провела несколько ракетных испытаний.