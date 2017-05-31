Экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн предоставит часть информации комитету Сената по разведке в связи с соответствующим запросом в рамках "расследования о России", сообщает агентство Ассошиэйтед пресс (АП) со ссылкой на источник.
"Флинн предоставит по повестке некоторые документы комитету Сената по разведке", - отмечается в сообщении.
Ранее М.Флинн отказался предоставить Сенату документы о контактах с РФ.
В письме отмечалось, что М.Флинн использует Пятую поправку и отказывается выступать в Сенате, так как "любые заявления, которые он сделает, могут быть использованы против него".
Д.Трамп назначил М.Флинна советником, однако позднее уволил его в связи со скандалом, связанным с его причастностью к так называемому "российскому вмешательству в американские выборы" и сокрытием сведений о контактах с российскими представителями.
По информации источника, близкого к М.Флинну, экс-советник передаст документы, относящиеся к двум его компаниям, а также некоторые личные документы, запрошенные комитетом в начале мая.
"Флинн планирует представить документы на следующей неделе", - отметил источник.
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