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Дальнее зарубежье 31.05.2017 09:30

Экс-советник Трампа Флинн предоставит документы комитету Сената по разведке в рамках "расследования о России"

Экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн предоставит часть информации комитету Сената по разведке в связи с соответствующим запросом в рамках "расследования о России", сообщает агентство Ассошиэйтед пресс (АП) со ссылкой на источник.

"Флинн предоставит по повестке некоторые документы комитету Сената по разведке", - отмечается в сообщении.

Ранее М.Флинн отказался предоставить Сенату документы о контактах с РФ.

В письме отмечалось, что М.Флинн использует Пятую поправку и отказывается выступать в Сенате, так как "любые заявления, которые он сделает, могут быть использованы против него".

Д.Трамп назначил М.Флинна советником, однако позднее уволил его в связи со скандалом, связанным с его причастностью к так называемому "российскому вмешательству в американские выборы" и сокрытием сведений о контактах с российскими представителями.

По информации источника, близкого к М.Флинну, экс-советник передаст документы, относящиеся к двум его компаниям, а также некоторые личные документы, запрошенные комитетом в начале мая.

"Флинн планирует представить документы на следующей неделе", - отметил источник.

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Тэги: США, ТРАМП, ФЛИНН, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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