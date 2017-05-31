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Дальнее зарубежье 31.05.2017 09:42

Жертвами авиаударов международной коалиции в Сирии стали около ста мирных жителей - ООН

Около ста мирных жителей в том числе женщины и дети, погибли в результате авиаударов, наносимых международной коалицией по позициям "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Сирии, сообщил координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О`Брайен.

"Примерно сто человек, в том числе дети и женщины, стали жертвами авиаударов, которые наносились по позициям ИГИЛ, в частности в провинциях Эр-Ракка и Дайр-эз-Заур", - сказал он в четверг на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что "по сообщениям, уровень насилия в некоторых районах страны значительно снизился", однако сирийский конфликт по-прежнему тяжелейшим образом сказывается на жизни мирного населения.

"Только на прошлой неделе в ходе жестокого нападения боевиков ИГ в одном из осажденных районов в Дайр-эз-Зауре 30 детей и женщин получили тяжелые ранения. Это произошло в то время, когда люди стояли в очереди за водой", - рассказал представитель ООН.

По словам С.О`Брайена, миллионы других мирных сирийцев находятся на линии огня, живут в условиях нищеты и испытывают немыслимые психологические страдания.

"В Астане был сделан многообещающий шаг: заключен меморандум между тремя странами-гарантами - Ираном, Россией и Турцией - о создании четырех зон деэскалации", - напомнил он

Представитель ООН подчеркнул, что этот меморандум должен привести к снижению масштабов насилия и обеспечить гуманитарный доступ к нуждающимся сирийцам.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

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Тэги: СИРИЯ, КОАЛИЦИЯ, АВИАУДАРЫ, ЖЕРТВЫ


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