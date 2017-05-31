Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.8939 RUR   0.0301 GBR   2.1809 TRY   0.4756

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.66 Brent   51.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 28° Завтра 18° 24° 2 Июн 18° 26° 3 Июн 18° 26°

Дальнее зарубежье 31.05.2017 08:55

Мощный взрыв раздался в дипломатическом квартале афганской столицы - СМИ

Мощный взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец, сообщают СМИ с места событий.

По свидетельства очевидцев, в результате взрыва имеются погибшие и раненые, однако официальная информация пока не поступала.

По сообщениям агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП) число "убитых и раненых" оценивается в 50 человек. По данным местных СМИ, число погибших и пострадавших достигло 60 человек.

Очевидцы сообщают о том, что ущерб нанесен многочисленным зданиям, китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что пострадало здание, где размещен его офис.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако наблюдатели считают, что он стал одним из проявлений традиционного "весеннего наступления" движения "Талибан".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Взрыв в Кабуле произошел у посольства Германии, десятки погибших - власти Не менее 20 человек погибли в результате взрыва в столице Афганистана Жертвами взрыва в городе на севере Афганистана стали семь человек - СМИ В Кабуле снова произошел взрыв Мощный взрыв прогремел в Кабуле Талибы устроили взрыв в Кабуле, погибли четверо военных

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]