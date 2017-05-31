Мощный взрыв раздался в дипломатическом квартале афганской столицы - СМИ

Мощный взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец, сообщают СМИ с места событий.

По свидетельства очевидцев, в результате взрыва имеются погибшие и раненые, однако официальная информация пока не поступала.

По сообщениям агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП) число "убитых и раненых" оценивается в 50 человек. По данным местных СМИ, число погибших и пострадавших достигло 60 человек.

Очевидцы сообщают о том, что ущерб нанесен многочисленным зданиям, китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что пострадало здание, где размещен его офис.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако наблюдатели считают, что он стал одним из проявлений традиционного "весеннего наступления" движения "Талибан".