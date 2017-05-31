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ТЭК 31.05.2017 09:22

Цена нефти продолжает снижаться, Brent торгуется у $51,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в среду продолжают снижаться.

Инвесторы опасаются, что предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи и наступление сезона активного вождения в США не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке, сообщает Dow Jones.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:52 подешевели на $0,21 (0,41%) - до $51,63 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена опустилась на $0,45 (0,86%), завершив торги на уровне $51,84 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду снизились на $0,29 (0,58%) - до $49,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,14 (0,28%) и закончила день на уровне $49,66 за баррель.

По мнению аналитиков, котировки WTI около $50 за баррель плюс-минус доллар становятся "новой нормой", поскольку остается "слишком много нефти и слишком мало спроса", полагает экономист National Australia Bank Финн Зибель. "Мы можем увидеть краткосрочные скачки цен, но сезонный фактор не изменит общей картины игры", - отметил он.

Внимание рынка будет направлено на отчет министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе, который будет опубликован в четверг, поскольку понедельник был выходным днем.

Снижение запасов нефти было зафиксировано уже семь недель подряд - это хороший сигнал для государств ОПЕК+, сокращающих добычу с целью ребалансировки рынка, полагают эксперты. Аналитики S&P Global Platts ожидают сокращения резервов и по итогам прошлой недели.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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