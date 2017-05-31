Евро подорожал к манату до 1,9016 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 мая сохранил на уровне 1,702 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 31 мая ЦБА определил 1,9016 манат/1EUR (30 мая - 1,8939 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 мая установил на уровне 0,03 манат/1RUB (31 мая - 0,0301 манат/1RUB).

Н.Аббасова