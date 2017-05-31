Взрыв в Кабуле произошел у посольства Германии, девять человек погибли - Минздрав Афганистана

В результате взрыва в Кабуле, по предварительным данным, погибли девять человек, не менее 90 получили ранения различной степени тяжести, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.
Местные СМИ сообщают о 150 пострадавших.
По данным кабульской полиции, у здания посольства Германии было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле.
"Была подорвана автомашина с взрывчаткой у посольства Германии, но рядом размещены также несколько других важных объектов и офисов. Трудно сказать, что явилось конкретной целью взрыва", - сообщил журналистам представитель полиции Башир Муджахид.
По сообщениям АП, от взрыва пострадали более 30 автомобилей, ущерб причинен зданиям в радиусе примерно 1 км от места взрыва.
Взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако наблюдатели считают, что он стал одним из проявлений традиционного "весеннего наступления" движения "Талибан".
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