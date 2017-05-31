Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9016 RUR   0.03 GBR   2.1805 TRY   0.4798

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.66 Brent   51.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 18° 24° 2 Июн 18° 26° 3 Июн 18° 26°

СНГ 31.05.2017 13:31

В белорусском Минфине заявили, что в стране нет средств для компенсации гражданам сгоревших вкладов

В министерстве финансов Белоруссии заявляют, что у республики нет средств, чтобы компенсировать гражданам потери от девальвации их банковских вкладов.

"Говоря о возмещении вкладов, должны четко задать себе вопрос: есть ли у нас средства, чтобы полностью восстановить стоимость тех накоплений, которые были у наших граждан. В общем-то, положа руку на сердце, такого источника у нас нет", - сказал заместитель министра финансов страны Юрий Селиверстов, отвечая на вопросы депутатов, в среду в Минске.

Вместе с тем он отметил, что если "в наших экономических условиях сможем найти механизм этой компенсации, той компенсации, которая устроила бы наших граждан, то мы готовы это рассматривать".

"Но вернуть те деньги, в том объеме, и не только с советских времен, но и тех, которые недавно девальвировались, это невозможно", - сказал Ю.Селиверстов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВКЛАДЫ, ДЕВАЛЬВАЦИЯ, ВОЗМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


У Белоруссии нет ресурсов для компенсации "советских" вкладов - глава Минфина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]