В белорусском Минфине заявили, что в стране нет средств для компенсации гражданам сгоревших вкладов

В министерстве финансов Белоруссии заявляют, что у республики нет средств, чтобы компенсировать гражданам потери от девальвации их банковских вкладов.

"Говоря о возмещении вкладов, должны четко задать себе вопрос: есть ли у нас средства, чтобы полностью восстановить стоимость тех накоплений, которые были у наших граждан. В общем-то, положа руку на сердце, такого источника у нас нет", - сказал заместитель министра финансов страны Юрий Селиверстов, отвечая на вопросы депутатов, в среду в Минске.

Вместе с тем он отметил, что если "в наших экономических условиях сможем найти механизм этой компенсации, той компенсации, которая устроила бы наших граждан, то мы готовы это рассматривать".

"Но вернуть те деньги, в том объеме, и не только с советских времен, но и тех, которые недавно девальвировались, это невозможно", - сказал Ю.Селиверстов.