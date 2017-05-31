Двое казахстанцев пострадали при взрыве в Кабуле, осколками повреждено здание посольства республики - МИД

В числе пострадавших в результате взрыва, прогремевшего в среду в центральной части Кабула, есть граждане Казахстана, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Ануар Жайнаков.
"Сегодня в результате мощного взрыва в центральной части Кабула пострадало два гражданина Казахстана, которые находились в этот момент в гостинице, расположенной в 500 метрах от места взрыва", - написал А.Жайнаков в своем аккуанте в Facebook.
По его информации, один из пострадавших - мужчина 1982 года рождения, ранен осколками стекла в голову; другой - 1991 года рождения - в ногу.
"Им оказана медицинская помощь, сейчас они в безопасности. С обоими гражданами на постоянной связи находятся казахстанские дипломаты и оказывают им необходимое содействие и помощь", - отметил А.Жайнаков.
Кроме того, в результате теракта повреждено здание посольства Казахстана в Кабуле, расположенное в 1,5-2 километрах от эпицентра взрыва, выбиты стекла.
"В настоящее время казахстанские дипломаты продолжают выяснять, нет ли других граждан Казахстана среди пострадавших", - отметил руководитель пресс-службы.
МИД Казахстана обратился к соотечественникам, находящимся в столице Афганистана, с просьбой соблюдать меры предосторожности в городе, известить о своем состоянии близких и родных.
Взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец. По последним данным СМИ, жертвами теракта стали 80 человек, более 300 пострадали. Ущерб нанесен зданиями посольств Франции и Германии, рядом с которым взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
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