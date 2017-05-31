Первый совместный пункт контроля открыт на приднестровском участке молдавско-украинской границы

Молдавия и Украина открыли первый совместный пункт контроля на приднестровском участке молдавско-украинской границы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, он начал действовать в самом крупном на этом участке границы пункте пропуска - "Кучурган-Первомайск".

"Совместный контроль призван упростить передвижение товаров, транспортных средств и физических лиц в соответствии с принципом "одна остановка - одно окно", в частности, путем проведения необходимых таможенных процедур для экспортно-импортных операций с товарами в Приднестровском регионе, включая подакцизные", - отмечается в сообщении.

Там говорится, что пункт открыт на основании межправительственного соглашения о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на молдавско-украинских контрольно-пропускных пограничных пунктах.

В соответствии с соглашением между Молдавией и Украиной, молдавские таможенники и пограничники расположатся в пункте пропуска "Кучурган", на территории Украины, граничащей с приднестровским пунктом пропуска "Первомайск".

Совместный контроль будет внедряться в два этапа. На первом этапе, который продлится порядка полугода, сотрудники Таможенной службы Молдавии совместно с украинскими коллегами будут сообща контролировать только операции по экспорту товаров из Приднестровского региона.

Сотрудники Пограничной полиции Молдавии будут вести мониторинг транспортных средств и людей, регистрировать въезжающих или выезжающих иностранных граждан и предоставлять заинтересованным лицам информацию о национальном законодательстве в области миграции.

На втором этапе начнется совместный контроль за передвижением товаров как на экспорт, так и на импорт, а также транспортных средств и физических лиц.

На экономических агентов и физических лиц Приднестровского региона не будут налагаться ограничения или запреты, которые могут изменить существующие процедуры перехода границы.

Продукцию растительного и животного происхождения можно будет ввозить и вывозить из Приднестровского региона на основе сертификатов, выданных соответствующими фитосанитарными и ветеринарными службами Молдавии и Украины, без контроля и взимания оплаты.

Открывшийся в среду совместный пункт пропуска является пятым по счету на границе Молдавии и Украины, но первым - на ее приднестровском участке.

Власти непризнанной Приднестровской республики категорически против молдавского контроля на своих границах. Ранее министр иностранных дел Приднестровья не исключил, что Приднестровье пригласит на свои таможенные и пограничные посты российских специалистов для осуществления совместного контроля.