Постпреды стран ЕС обсудят подготовку к двусторонним саммитам с Украиной, Китаем и Японией

Мальтийское председательство ЕС объявило, что Комитет постпредов стран ЕС (Coreper) обсудит в среду подготовку к ряду предстоящих Евросоюзу двусторонних саммитов.

Речь идет о саммитах ЕС-Китай в Брюсселе 2 июня, ЕС-Украина в Киеве 12-13 июля и перспективе саммита ЕС-Япония, сроки которого еще не согласованы.

Кроме того, постпреды рассмотрят повестку предстоящего Совета ЕС по иностранным делам 19 июня в Люксембурге, а также ряда других профильных Советов ЕС.

Среди тем для обсуждения на заседании Coreper - проект бюджета Европейского союза на 2018 года, предложенный накануне Европейской комиссией. Его должны в дальнейшем рассмотреть Совет ЕС и Европейский парламент.