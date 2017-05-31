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Дальнее зарубежье 31.05.2017 14:16

Постпреды стран ЕС обсудят подготовку к двусторонним саммитам с Украиной, Китаем и Японией

Мальтийское председательство ЕС объявило, что Комитет постпредов стран ЕС (Coreper) обсудит в среду подготовку к ряду предстоящих Евросоюзу двусторонних саммитов.

Речь идет о саммитах ЕС-Китай в Брюсселе 2 июня, ЕС-Украина в Киеве 12-13 июля и перспективе саммита ЕС-Япония, сроки которого еще не согласованы.

Кроме того, постпреды рассмотрят повестку предстоящего Совета ЕС по иностранным делам 19 июня в Люксембурге, а также ряда других профильных Советов ЕС.

Среди тем для обсуждения на заседании Coreper - проект бюджета Европейского союза на 2018 года, предложенный накануне Европейской комиссией. Его должны в дальнейшем рассмотреть Совет ЕС и Европейский парламент.

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Тэги: ЕС, САММИТЫ, ПОДГОТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]