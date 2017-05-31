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Дальнее зарубежье 31.05.2017 14:34

Афганский президент осудил теракт в Кабуле

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил теракт в Кабуле, унесшего жизни десятки людей, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Террористы даже в священный месяц Рамадан, в месяц доброты, милости и молитвы, не перестают убивать невинных людей", - цитирует агентство заявление А.Гани.

В свою очередь правительство Пакистана также опубликовало заявление, в котором "решительно осуждает террористическую атаку в Кабуле, унесшую бесценные человеческие жизни и нанесшую увечья многим людям".

Взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец.

Число жертв взрыва, по последним данным, превышает 80 человек, более 350 человек получили ранения.

По данным СМИ, французские власти заявляют, что в результате взрыва ущерб нанесен зданиям посольств Франции и Германии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРАКТ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]