Афганский президент осудил теракт в Кабуле

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил теракт в Кабуле, унесшего жизни десятки людей, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Террористы даже в священный месяц Рамадан, в месяц доброты, милости и молитвы, не перестают убивать невинных людей", - цитирует агентство заявление А.Гани.

В свою очередь правительство Пакистана также опубликовало заявление, в котором "решительно осуждает террористическую атаку в Кабуле, унесшую бесценные человеческие жизни и нанесшую увечья многим людям".

Взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец.

Число жертв взрыва, по последним данным, превышает 80 человек, более 350 человек получили ранения.

По данным СМИ, французские власти заявляют, что в результате взрыва ущерб нанесен зданиям посольств Франции и Германии.