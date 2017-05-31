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Макроэкономика 31.05.2017 13:29

Власти Азербайджана готовят стратегию управления госдолгом – глава Минфина

Правительство Азербайджана готовит стратегию по управлению госдолгом, заявил министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в среду.

«Правительство готовит новые фискальные правила и стратегию по управлению государственным долгом. Это обеспечит устойчивость экономики перед внешними вызовами», - сказал С.Шарифов.

Он отметил, что работа над проектом госбюджета на 2018 год уже началась.

«В стране проводятся серьезные меры по снижению зависимости от нефтяного фактора», - добавил С.Шарифов.

По данным на конец 2016 года госдолг Азербайджана оценивается в 12 млрд 241,3 млн манатов, из которых 90,9% приходится на внешний долг, 9,1% - внутренний долг.

А.Ахундов

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Тэги: ГОСДОЛГ, УПРАВЛЕНИЕ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]