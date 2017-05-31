Власти Азербайджана готовят стратегию управления госдолгом – глава Минфина

Правительство Азербайджана готовит стратегию по управлению госдолгом, заявил министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в среду.
«Правительство готовит новые фискальные правила и стратегию по управлению государственным долгом. Это обеспечит устойчивость экономики перед внешними вызовами», - сказал С.Шарифов.
Он отметил, что работа над проектом госбюджета на 2018 год уже началась.
«В стране проводятся серьезные меры по снижению зависимости от нефтяного фактора», - добавил С.Шарифов.
По данным на конец 2016 года госдолг Азербайджана оценивается в 12 млрд 241,3 млн манатов, из которых 90,9% приходится на внешний долг, 9,1% - внутренний долг.
А.Ахундов
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