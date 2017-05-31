Парламент Азербайджана утвердил исполнение госбюджета-2016 с дефицитом 0,4% ВВП

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в среду принял закон об исполнении госбюджета 2016 года, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Доходы госбюджета в 2016 году составили 17 млрд 505,7 млн манатов и исполнены на 104,1% от прогноза. Удельный вес доходов госбюджета в 2016 году составил 29% ВВП. Доходы госбюджета по сравнению с 2015 годом выросли на менее, чем 1%, или на 7 млн 714,8 тыс. манатов.
Расходы госбюджета составили 17 млрд 751,3 млн манатов, уровень исполнения - 96% от прогноза. Удельный вес расходов госбюджета в 2016 году составил 29,4% ВВП.
Фактический дефицит госбюджета Азербайджана в 2016 году составил 245 млн 604,1 тыс. манатов или 0,4% ВВП, что ниже утвержденного прогноза в 1 млрд 673 млн манатов.
А.Ахундов
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