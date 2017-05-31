Азербайджан и Колумбия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры

Министры иностранных дел Азербайджана и Колумбии Эльмар Мамедъяров и Мария Анхела Ольгин подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в культуры, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Документ был подписан в рамках официального визита Э.Мамедъярова в Колумбию.

Ф.Исазаде