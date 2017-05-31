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Культура 31.05.2017 13:41

Азербайджан и Колумбия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры

Министры иностранных дел Азербайджана и Колумбии Эльмар Мамедъяров и Мария Анхела Ольгин подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в культуры, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Документ был подписан в рамках официального визита Э.Мамедъярова в Колумбию.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОЛУМБИЯ, КУЛЬТУРА, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]