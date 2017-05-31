Берлин пообещал продолжение поддержки властям Афганистана, несмотря на кровавый теракт близ немецкого посольства

Теракт в Кабуле не повлияет на решимость правительства Германии продолжать оказывать поддержку афганским властям, заявил в среду глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
"Эта атака никоим образом не повлияет на нашу решимость продолжать оказывать поддержку правительству Афганистана в усилиях по дальнейшей стабилизации в стране", - говорится в распространенном МИД ФРГ заявлении руководителя внешнеполитического ведомства.
В среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств в Кабуле прогремел мощный взрыв.
По последним данным, в результате теракта погибли 90 человек, 380 получили ранения.
"Атака была осуществлена в непосредственной близости от посольства Германии. В результате пострадали гражданские лица и те, кто в Афганистане работает ради лучшего будущего этой страны", - сказал германий министр.
Он сообщил, что в результате взрыва получили ранения сотрудники дипмиссии и погиб сотрудник безопасности Афганистана, который охранял территорию посольства.
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