Берлин пообещал продолжение поддержки властям Афганистана, несмотря на кровавый теракт близ немецкого посольства

Теракт в Кабуле не повлияет на решимость правительства Германии продолжать оказывать поддержку афганским властям, заявил в среду глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Эта атака никоим образом не повлияет на нашу решимость продолжать оказывать поддержку правительству Афганистана в усилиях по дальнейшей стабилизации в стране", - говорится в распространенном МИД ФРГ заявлении руководителя внешнеполитического ведомства.

В среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств в Кабуле прогремел мощный взрыв.

По последним данным, в результате теракта погибли 90 человек, 380 получили ранения.

"Атака была осуществлена в непосредственной близости от посольства Германии. В результате пострадали гражданские лица и те, кто в Афганистане работает ради лучшего будущего этой страны", - сказал германий министр.

Он сообщил, что в результате взрыва получили ранения сотрудники дипмиссии и погиб сотрудник безопасности Афганистана, который охранял территорию посольства.