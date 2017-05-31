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Дальнее зарубежье 31.05.2017 15:02

Берлин пообещал продолжение поддержки властям Афганистана, несмотря на кровавый теракт близ немецкого посольства

Теракт в Кабуле не повлияет на решимость правительства Германии продолжать оказывать поддержку афганским властям, заявил в среду глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Эта атака никоим образом не повлияет на нашу решимость продолжать оказывать поддержку правительству Афганистана в усилиях по дальнейшей стабилизации в стране", - говорится в распространенном МИД ФРГ заявлении руководителя внешнеполитического ведомства.

В среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств в Кабуле прогремел мощный взрыв.

По последним данным, в результате теракта погибли 90 человек, 380 получили ранения.

"Атака была осуществлена в непосредственной близости от посольства Германии. В результате пострадали гражданские лица и те, кто в Афганистане работает ради лучшего будущего этой страны", - сказал германий министр.

Он сообщил, что в результате взрыва получили ранения сотрудники дипмиссии и погиб сотрудник безопасности Афганистана, который охранял территорию посольства.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]