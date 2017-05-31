НПЗ STAR осенью 2018г начнет продажу производимой продукции

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» компании SOCAR) рассчитывает в сентябре 2018 года начать продажу продукции, произведенной на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) STAR в Измире, заявил глава компании Заур Гахраманов журналистам в среду.
«По строительству НПЗ работы выполнены почти на 90%. С июля на заводе начнется тестирование оборудования и в сентябре 2018 года начнется продажа производимой продукции», - отметил З.Гахраманов.
Он сообщил, что на проектную мощность предприятие выйдет в 2019 году.
З.Гахраманов добавил, что в настоящее время ведутся переговоры по вопросу закупок нефти в качестве сырья для переработки на НПЗ «STAR». По его словам, в качестве одного из поставщиков нефти рассматривается российская компания «Роснефть».
«Ежегодно мы для завода будем приобретать 10 млн тонн нефти. Роснефть является одном из основных игроков на этом рынке, и часть нефть мы будем приобретать у нее», - отметил З.Гахраманов.
Касаясь финансирования проекта он сообщил, что к настоящее времени в рамках проекта затрачено $4,4 млрд, из которых $2 млрд составляют кредитные средства. В настоящее время реализация проекта финансируется за счет привлеченных средств.
SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).
Мощность НПЗ составит 10 млн тонн нефти в год. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности. Ввод завода в строй планируется в 2018 году.
В июне 2014 года компания SOCAR Turkiye Enerji подписала кредитные соглашения с 23 коммерческими банками о финансировании проекта строительства НПЗ STAR. Объем привлеченных средств составил $3 млрд 290 млн.
Н.Аббасова
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