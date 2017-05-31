Безработица в еврозоне в апреле упала до 9,3%

Безработица в 19 странах еврозоны в апреле составила до 9,3%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).
Согласно пересмотренным данным, в марте показатель составлял 9,4%, а не 9,5%, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали уменьшения до 9,4% с предварительно заявленного уровня, сообщает Trading Economics.
Количество безработных в еврозоне уменьшилось на 233 тыс. относительно марта - до 15,04 млн человек. В том числе в Италии их число сократилось до 2,88 млн человек по сравнению с 2,986 млн человек, в Испании - до 4,032 млн человек с 4,108 млн человек, во Франции - до 2,793 млн человек с 2,802 млн человек.
Европейская безработица стабильно, хотя и медленно, сокращается с момента начала роста экономики региона в середине 2013 года и сейчас находится на минимальной отметке за последние семь лет. В апреле самые низкие показатели в ЕС фиксировались в Чехии (3,2%), Германии (3,9%) и на Мальте (4,1%). В числе отстающих по-прежнему Испания (17,8%) и Италия (11,1%), а также Греция - 23,2% в феврале (самые свежие доступные данные).
В 28 странах Евросоюза безработица в прошлом месяце уменьшилась до 7,8% по сравнению с 7,9% в марте.
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