Баку и Богота провели очередной раунд межмидовских консультаций

IV раунд межмидовских консультаций состоялся между Азербайджаном и Колумбией в Боготе, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«IV раунд межмидовских консультаций провели министры иностранных дел Азербайджана и Колумбии Эльмар Мамедъяров и Мария Анхела Ольгин в Боготе. В рамках встречи министры подчеркнули значимость взаимных визитов для расширения контактов на различных уровнях и продолжительного проведения политического диалога между правительствами двух стран»,- отмечается в сообщении.

Э.Мамедъяров отметил наличие широких возможностей для развития сотрудничества в рамках межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Колумбия.

Он также высоко оценил принятую II постоянным конституциональным комитетом Сената Колумбии резолюцию «Незаконная оккупация территорий Азербайджанской Республики», а также документ, принятый Комиссией по внешним связям Сената по случаю 25-годовщины Ходжалинского геноцида.

Э.Мамедъяров проинформировал своего коллегу о переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, выразил благодарность Колумбии за поддержку справедливой позиции Азербайджана, основанную на нормы международного права, принцип суверенитета государств, территориальной целостности и незыблемости границ.

Собеседники также отметили, что товарооборот между странами не отвечает имеющемуся потенциалу, а создание рабочей группы по сотрудничеству в торгово-экономической сфере даст толчок развитию сотрудничества между Азербайджаном и Колумбией.

Ф.Исазаде