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Внешняя политика 31.05.2017 14:01

Баку и Богота провели очередной раунд межмидовских консультаций

IV раунд межмидовских консультаций состоялся между Азербайджаном и Колумбией в Боготе, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«IV раунд межмидовских консультаций провели министры иностранных дел Азербайджана и Колумбии Эльмар Мамедъяров и Мария Анхела Ольгин в Боготе. В рамках встречи министры подчеркнули значимость взаимных визитов для расширения контактов на различных уровнях и продолжительного проведения политического диалога между правительствами двух стран»,- отмечается в сообщении.

Э.Мамедъяров отметил наличие широких возможностей для развития сотрудничества в рамках межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Колумбия.

Он также высоко оценил принятую II постоянным конституциональным комитетом Сената Колумбии резолюцию «Незаконная оккупация территорий Азербайджанской Республики», а также документ, принятый Комиссией по внешним связям Сената по случаю 25-годовщины Ходжалинского геноцида.

Э.Мамедъяров проинформировал своего коллегу о переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, выразил благодарность Колумбии за поддержку справедливой позиции Азербайджана, основанную на нормы международного права, принцип суверенитета государств, территориальной целостности и незыблемости границ.

Собеседники также отметили, что товарооборот между странами не отвечает имеющемуся потенциалу, а создание рабочей группы по сотрудничеству в торгово-экономической сфере даст толчок развитию сотрудничества между Азербайджаном и Колумбией.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОЛУМБИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]