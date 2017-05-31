Проблемы с выплатами дивидендов госпредприятиями и банками в госбюджет в 2016г были связаны с трудностями в финсекторе Азербайджана

Правительство Азербайджана учитывает социальные вопросы при приватизации госимущества, заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании Милли Меджлиса (парламента) в среду.
«При приватизации мы должны учитывать интересы социального сектора. Для приватизации в сфере здравоохранения приняты определенные решения, однако, учитывая, что в этой сфере работает много человек, мы должны быть очень чувствительны к приватизации в этой сфере», - сказал С.Шарифов.
По его словам, неисполнение прогнозов по дивидендам от государственных организаций в 2016 году связано с тем, что 2016 год был тяжелым для финансового сектора Азербайджана. «Банки (государственные - ИФ) имели потери из-за девальвации, что отразилось на выплатах ими дивидендов в госбюджет», - сказал С.Шарифов.
А.Ахундов
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