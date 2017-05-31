Трамп удалил твит с загадочным словом covfefe и предложил подписчикам угадать его значение

Президент США Дональд Трамп призвал своих подписчиков в "Твиттере" догадаться об истинном значении слова covfefe, которое уже вызвало бурную реакцию в иностранной прессе и соцсетях.

"Кто сможет понять истинное значение covfefe? Наслаждайтесь!" - написал он в своем "Твиттере" в среду.

Ранее американский президент удалил твит, который вызвал большой интерес у людей, подписанных на его страницу в "Твиттере".

"Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", - говорилось в удаленном сообщении, опубликованном в ночь на среду по вашингтонскому времени.

Твит тут же набрал десятки тысяч лайков и такое же количество репостов.

Пользователи соцсетей половину дня пытались разгадать, что хотел сказать Д.Трамп своим сообщением, которое, как пишет американская и европейская пресса, взорвало "Твиттер".

Судя по всему Д.Трамп хотел написать слово coverage, имея ввиду освещение событий в прессе.

В базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary даже появилось определение слова.

"Covfefe (сущ.) - когда ты хочешь сказать "освещение", но твои руки слишком малы, чтобы нажать на все нужные буквы на клавиатуре".

Большинство пользователей соцсетей продолжают гадать и придумывать собственный смысл этого слова, а хэштег #covfefe на протяжении многих часов остается в рубрике актуальных тем "Твиттера".