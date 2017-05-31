Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9016 RUR   0.03 GBR   2.1805 TRY   0.4798

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.66 Brent   51.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 18° 24° 2 Июн 18° 26° 3 Июн 18° 26°

Это интересно 31.05.2017 14:28

Трамп удалил твит с загадочным словом covfefe и предложил подписчикам угадать его значение

Президент США Дональд Трамп призвал своих подписчиков в "Твиттере" догадаться об истинном значении слова covfefe, которое уже вызвало бурную реакцию в иностранной прессе и соцсетях.

"Кто сможет понять истинное значение covfefe? Наслаждайтесь!" - написал он в своем "Твиттере" в среду.

Ранее американский президент удалил твит, который вызвал большой интерес у людей, подписанных на его страницу в "Твиттере".

"Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", - говорилось в удаленном сообщении, опубликованном в ночь на среду по вашингтонскому времени.

Твит тут же набрал десятки тысяч лайков и такое же количество репостов.

Пользователи соцсетей половину дня пытались разгадать, что хотел сказать Д.Трамп своим сообщением, которое, как пишет американская и европейская пресса, взорвало "Твиттер".

Судя по всему Д.Трамп хотел написать слово coverage, имея ввиду освещение событий в прессе.

В базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary даже появилось определение слова.

"Covfefe (сущ.) - когда ты хочешь сказать "освещение", но твои руки слишком малы, чтобы нажать на все нужные буквы на клавиатуре".

Большинство пользователей соцсетей продолжают гадать и придумывать собственный смысл этого слова, а хэштег #covfefe на протяжении многих часов остается в рубрике актуальных тем "Твиттера".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, "ТВИТТЕР", ОШИБКА


Похожие новости


Вашингтон ценит усилия Баку в поддержке глобальной безопасности - Трамп Экс-советник Трампа Флинн предоставит документы комитету Сената по разведке в рамках "расследования о России" Трамп доволен своим первым зарубежным турне Советник Трампа Кушнер не должен иметь допуск к секретной информации до завершения расследования ФБР, считают демократы ФБР обратило внимание на зятя Трампа в связи с расследованием по России - СМИ Активисты Greenpeace устроили акцию близ американского посольства в Брюсселе

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]