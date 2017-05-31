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ТЭК 31.05.2017 14:25

Новая администрация в Вашингтоне остается приверженной реализации ЮГК – Госдеп

Новая администрация Белого дома продолжит оказывать поддержку проекту Южный газовый коридор, заявила заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы благодарны Вам за сотрудничество с нами в энергетической сфере, и за поддержку Азербайджаном дела укрепления энергетической безопасности в регионе», - сказала Р.Данниган.

По ее словам, Вашингтон привержен продолжению сотрудничества с Баку не только в энергетической, но и в других сферах, в том числе и реализации ЮГК.

«Поддержка правительством США реализуемых Азербайджаном глобальных проектов имеет большое значение», - подчеркнул, в свою очередь, И.Алиев.

По его словам, Белый дом всегда поддерживал реализуемые по инициативе и при участии Азербайджана крупные проекты, в том числе и ЮГК.

Президент отметил приверженность новой администрации США реализации ЮГК. «Мы высоко оцениваем это», - подчеркнул И.Алиев.

«Азербайджан открывает новую страницу развития нефтегазовой промышленности. Готова вся необходимая инфраструктура, трубопроводы, профессиональные кадры. Таким образом, перед нами нет никаких преград, и очень положительный факт, что мы продолжаем с новой администрацией США хорошее сотрудничество в энергетике и в других областях», - сказал президент.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ЭНЕРГЕТИКА


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