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Дальнее зарубежье 31.05.2017 14:39

Террористы из ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле - ТВ

Боевики из террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле, сообщило афганское телевидение.

"ИГ взял на себя ответственность за сегодняшнюю атаку в Кабуле, унесшую жизни 80 человек, в результате которой 350 получили ранения", - говорится в "Твиттере" телеканала 1TV.

Взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]