Террористы из ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле - ТВ

Боевики из террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле, сообщило афганское телевидение.

"ИГ взял на себя ответственность за сегодняшнюю атаку в Кабуле, унесшую жизни 80 человек, в результате которой 350 получили ранения", - говорится в "Твиттере" телеканала 1TV.

Взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец.