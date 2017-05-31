Глава Минобороны Азербайджана обсудил с начальником Штаба командования сухопутных войск НАТО в Измире военно-политические процессы в регионе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в среду с начальником Штаба Командования сухопутных войск НАТО в Измире (Турция) генерал-майором Эрханом Узуном.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана с НАТО, вклад официального Баку в международные миротворческие операции, вопросы безопасности, а также военно-политические процессы в регионе», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Э.Узун высоко оценил усилия координации Вооруженных сил Азербайджана с НАТО и странами-партнерами, а также вклад страны в восстановление международного мира и безопасности.

Э.Узун находится в Азербайджане в связи с очередным оценочным учением НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном ВС Азербайджана.

Ф.Исазаде