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Внешняя политика 31.05.2017 14:34

Глава Минобороны Азербайджана обсудил с начальником Штаба командования сухопутных войск НАТО в Измире военно-политические процессы в регионе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в среду с начальником Штаба Командования сухопутных войск НАТО в Измире (Турция) генерал-майором Эрханом Узуном.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана с НАТО, вклад официального Баку в международные миротворческие операции, вопросы безопасности, а также военно-политические процессы в регионе», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Э.Узун высоко оценил усилия координации Вооруженных сил Азербайджана с НАТО и странами-партнерами, а также вклад страны в восстановление международного мира и безопасности.

Э.Узун находится в Азербайджане в связи с очередным оценочным учением НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном ВС Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]