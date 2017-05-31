Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9016 RUR   0.03 GBR   2.1805 TRY   0.4798

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.66 Brent   51.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 18° 24° 2 Июн 18° 26° 3 Июн 18° 26°

Финансы 31.05.2017 14:39

Власти Азербайджана продолжат политику сокращения трансфертов из Госнефтефонда в госбюджет

Правительство Азербайджана продолжит политику сокращения объемов трансфертов из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в госбюджет страны, заявил министр финансов Самир Шарифов

«Это является компонентом политики бюджетной консолидации», - сказал С.Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в среду.

Как заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде, поступления в госбюджете по линии ГНФАР в 2008-2015 годах превышали бюджетные доходы от ненефтяного сектора, в 2016 году же ненефтяные доходы превысили трансферты от ГНФАР на 700 млн манатов.

«Это положительная тенденция, сохранение которой в будущем будет служить устойчивости экономики страны. Удельный вес трансфертов из ГНФАР в бюджетных доходах страны в 2016 году составил 43,5%, что намного ниже прогнозного показателя», - сказал З.Самедзаде.

Доходы госбюджета Азербайджана в 2016 году составили 17 млрд 505 млн 679,5 тыс. манатов, в том числе трансферты из ГНФАР – 7 млрд 615 млн манатов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, БЮДЖЕТ, ТРАНСФЕРТЫ


Похожие новости


Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2016г с профицитом в 4% к доходам Президенту Азербайджана представлен на утверждение отчет об исполнении бюджета ГНФАР за 2016г Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда Азербайджана на 2017г НС Госнефтефонда Азербайджана одобрил проект бюджета на 2017г Доходы Госнефтефонда Азербайджана в 2017г увеличатся в 1,8 раза - прогноз Президент Азербайджана утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда за 2015г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]