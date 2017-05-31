Власти Азербайджана продолжат политику сокращения трансфертов из Госнефтефонда в госбюджет

Правительство Азербайджана продолжит политику сокращения объемов трансфертов из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в госбюджет страны, заявил министр финансов Самир Шарифов

«Это является компонентом политики бюджетной консолидации», - сказал С.Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в среду.

Как заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде, поступления в госбюджете по линии ГНФАР в 2008-2015 годах превышали бюджетные доходы от ненефтяного сектора, в 2016 году же ненефтяные доходы превысили трансферты от ГНФАР на 700 млн манатов.

«Это положительная тенденция, сохранение которой в будущем будет служить устойчивости экономики страны. Удельный вес трансфертов из ГНФАР в бюджетных доходах страны в 2016 году составил 43,5%, что намного ниже прогнозного показателя», - сказал З.Самедзаде.

Доходы госбюджета Азербайджана в 2016 году составили 17 млрд 505 млн 679,5 тыс. манатов, в том числе трансферты из ГНФАР – 7 млрд 615 млн манатов.

А.Ахундов